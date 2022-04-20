Розпочався масований наступ росіян на Запоріжжі: людей просять евакуюватися

У Запорізькій області російські війська почали масований наступ.
У зв'язку з масованим наступом окупантів жителів прифронтових населених пунктів закликають евакуюватися.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі телемарафону.
"Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної інтенсивності. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", – сказав він.
Голова ОВА також закликав жінок, дітей та літніх людей виїжджати з лінії зіткнення до обласного центру.
"На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх значно важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив Старух.
Нагадаємо, на Запоріжжі тривають бої з ворогом, українська оборона знищує живу силу окупантів.
Читайте також:
- В Енергодарі окупанти готують крісло "мера" депутату від "ОПЗЖ", який пообіцяв їм швидко встановити "руZкій мір"
- Помер під наглядом медиків: у Запорізькій області трагічно загинув хлопець
- У Токмаку місцеві жителі скоригували вогонь по окупантах, які вантажили боєприпаси
- Росіяни у Мелітополі вкрали з "Укрпошти" 3 млн грн: ведуться переговори про повернення