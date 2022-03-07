З хвилини на хвилину розпочнеться третій раунд переговорів між Україною та Росією - Подоляк

З хвилини на хвилину розпочнеться третій раунд переговорів між Україною та Росією - Подоляк

Точне місце проведення перемовин залишається невідоме.

З хвилини на хвилину розпочнеться третій раун перемовини між українською та російською делегаціями, чия країна цинічно напала на нашу державу і продовжує бойові дії уже 12 день.

Точне місце проведення зустрічі делегацій двох країн невідоме.

Від України на переговори поїхали голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

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Нагадаємо, у Білорусі 28 лютого відбувся перший раунд перемовин між Росією та Україною, оскільки РФ цинічно напала на Україну. За результатами переговорів сторони домовилися про другий раун, який відбувся 3 березня. Тоді Україна не отримала очікуваних результатів, але вдалося досягнути мінімальної програми. Йдеться про гуманітарні коридори для евакуації мирного цивільного населення, а також про доставку медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв, із можливістю тимчасового припинення вогню. Однак Росія не дотримується обіцянок щодо надання "зелених" коридорів. Так, під час евакуації 5 березня жителів Маріуполя російські війська відкрили вогонь.

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