Розповідав фейки про те, як "8 років бомбили Донбас": у Харкові затримали письменника з Горлівки

Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік 2021 року переїхав з тимчасово окупованої Горлівки до Харкова. У березні 2022 року він розказав російським пропагандистам про те, що нібито "України, як держави, не існує від 2014 року", а також, що "Україна 8 років бомбила Донбас".

"Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо від 2014 року України, як держави, більше не існує", - йдеться у повідомленні.

Жителя Горлівки затримали, йому інкримінують виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Триває слідство.

Нагадаємо, у Сумській області покарали зрадника, який купував горілку росіянам і годував їх м'ясом.

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