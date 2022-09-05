Розповідав фейки про те, як "8 років бомбили Донбас": у Харкові затримали письменника з Горлівки

У Харкові затримали письменника з окупованої Горлівки.
Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік 2021 року переїхав з тимчасово окупованої Горлівки до Харкова. У березні 2022 року він розказав російським пропагандистам про те, що нібито "України, як держави, не існує від 2014 року", а також, що "Україна 8 років бомбила Донбас".
"Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо від 2014 року України, як держави, більше не існує", - йдеться у повідомленні.
Жителя Горлівки затримали, йому інкримінують виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Триває слідство.
Нагадаємо, у Сумській області покарали зрадника, який купував горілку росіянам і годував їх м'ясом.
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