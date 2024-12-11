Наслідки удару по Запоріжжю: стало відомо про дев'яту жертву

Попри зусилля медиків, у лікарні помер ще один поранений.

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 10 грудня загинули 9 людей. Про дев'яту жертву стало відомо просто під час звіту голови Запорізької ОВА про наслідки атаки по місту. 74-річний чоловік помер у лікарні від тяжких поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тож ворожа атака по середмістю забрала вже 9 життів.

"Доба минула, як триває рятувальна операція. Вона ще не закінчена. Під завалами ще залишаються наші мешканці, тож продовжується розбір. Наразі, на жаль, статистика невтішна", – сказав Федоров.

Серед постраждалих, за його словами – 12 жінок, 9 чоловіків та одна дівчинка 5 років.

Щонайменше 20 багатоповерхівок зазнали пошкоджень.

"Рятувальники працюють цілодобово. Використовують щонайменше 50 одиниць техніки. 160 людей особового складу також долучено до рятувальної операції. Поки складно сказати, коли операцію буде закінчено", – додав Федоров.

Чи перебувають люди під завалами і чи є шанс врятувати їх живими

Федоров також зазначив, що після вчорашнього рятування двох жінок, які понад 7 годин перебували під завалами, є сподівання, що будуть врятовані й ті мешканці, які ще заблоковані там.

"Хоча це вкрай низька ймовірність. Скільки людей? Щонайменше двоє наразі перебувають під завалами", – відповів Федоров.

Нагадаємо, 10 грудня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Через атаку загинули та були поранені мирні жителі міста: медики та пацієнти приватної клініки.

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