"Розповідають людям про відновлення житла": у Маріуполі окупанти розпочали будівництво військової бази

В окупованому Маріуполі ворог розпочав будівельні роботи – місцевим жителям обіцяють нове житло, хоча насправді готують військово-будівельний комплекс.

У Маріуполі окупанти розпочали будівництво військової бази, а жителям міста обіцяють нове житло.

Про це на своїй сторінці в Telegram написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" у районі ринку Азовський. Щодня по 10 разів. Однак у приватних бесідах самі будівельники розповідали, що об'єкт буде виключно військового призначення", - написав Андрющенко.

Він додав, що новий банер на паркані, котрий має приховати від очей маріупольців правду, каже правду більше за когось.

"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак людям у місті продовжують розповідати про відновлення житла", - додав він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі російські військові крадуть залишки головного фонтану в сквері біля Драматичного театру та везуть брухт до Донецька.