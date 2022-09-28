Розповідають, як з методички: в Казахстані блогер вивів росіян на відверті відповіді про Крим та Донецьк

В Казахстані місцевий блогер взяв у росіян невелике, але доволі змістовне інтерв’ю. Під час бесіди громадяни РФ зізналися, що тікають від мобілізації, проте підтримують анексію українських територій.
В Казахстані у громадян РФ, які тікають від мобілізації, місцевий блогер взяв інтерв’ю. Росіяни заявили, що підтримують анексію українських територій.
Відповідне відео з’явилося в соцмережах.
На ролику видно, як блогер підходить до двох чоловіків та пропонує їм провести невелике інтерв’ю. У росіян він спитав, через що саме вони втекли з Росії. Ті в свою чергу відповіли, що тікають від мобілізації. Начебто їх змушують вбивати українців.
Після чого громадяни РФ заявили, що Крим — належить кримчанам, а не Україні.
“Крим – кримчан. Донецьк та Луганськ — території мешканців, які там живуть”, — сказали росіяни.
Нагадаємо, що у Білорусі раптово розпочалися військові навчання на аеродромі, куди раніше прибули літаки РФ.
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