Розповідають, як з методички: в Казахстані блогер вивів росіян на відверті відповіді про Крим та Донецьк

В Казахстані місцевий блогер взяв у росіян невелике, але доволі змістовне інтерв’ю. Під час бесіди громадяни РФ зізналися, що тікають від мобілізації, проте підтримують анексію українських територій.

В Казахстані у громадян РФ, які тікають від мобілізації, місцевий блогер взяв інтерв’ю. Росіяни заявили, що підтримують анексію українських територій.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

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На ролику видно, як блогер підходить до двох чоловіків та пропонує їм провести невелике інтерв’ю. У росіян він спитав, через що саме вони втекли з Росії. Ті в свою чергу відповіли, що тікають від мобілізації. Начебто їх змушують вбивати українців.

Після чого громадяни РФ заявили, що Крим — належить кримчанам, а не Україні.

“Крим – кримчан. Донецьк та Луганськ — території мешканців, які там живуть”, — сказали росіяни.

Нагадаємо, що у Білорусі раптово розпочалися військові навчання на аеродромі, куди раніше прибули літаки РФ.

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