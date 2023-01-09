Розповідями про "підземні міста" Пригожин прикриває свої справжні інтереси щодо Бахмута - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин спробував прикрити свої реальні інтереси до району Бахмута і Соледара розповідями про "підземні міста" там та історичні споруди в них.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин намагався виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, які російські війська намагаються захопити, заявивши, що ці шахти мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст". Він також говорив, що ці шахти можуть розміщувати особовий склад і військову техніку на глибині 80-100 метрів.

"Заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільні темпи просування Вагнера навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну та дорогу рішучість встановити контроль над територією", – йдеться у звіті ISW.

Також аналітики повідомили, що з цією метою Прігожин налагоджує зв’язки з деякими російськими губернаторами, намагаючись збільшити свій вплив і просувати свої особисті інтереси в Росії, на відміну від чистої перемоги у війні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники продовжують спроби захопити Донецьку область і вийти на її адміністративні кордони. Саме очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин так зацікавлений у цій меті.

"Крім того, як з'ясовується зараз, у Пригожина є свої інтереси на соляні шахти та вапняк. Тому таке прагнення, незалежно від кількості втрат, відібрати у нас цю територію", - пояснив експерт.

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