Розповсюджувала фейки про армію: у Росії оголосили в розшук відому блогерку Ніку Білоцерківську

Блогерка та засновниця петербурзького журналу "Собака.ru" Вероніка Білоцерківська оголошена в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ. Інформація про це з'явилася в базі МВС РФ.

У СК РФ повідомили, що Білоцерківська публікувала в соцмережах повідомлення, які містили "неправдиві відомості про використання Збройних сил Російської Федерації для знищення міст і цивільного населення України, зокрема дітей, під час проведення спеціальної військової операції".

Про це пишуть "РІА-Новини".

Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти Білоцерківської за статтею 207.3 КК РФ про "розповсюдження фейків" про дії збройних сил. Усе тому, що від початку війни уродженка Одеси писала про те, що відбувається в Україні, особливо про різанину в Бучі, неодноразово наголошувала, що черпає інформацію не з офіційних російських джерел, а від своїх українських знайомих і біженців, які знайшли притулок у її будинку у французькому Провансі.

Вероніка Білоцерківська стала однією з перших обвинувачених за новою статтею про "фейки" про російську армію. Аналогічні справи незабаром були порушені проти журналіста Олександра Невзорова, колишнього видавця "Медузи" Іллі Красильника та політика Володимира Кара-Мурзу.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі суд визнав, що цитата Путіна дискредитує російську армію. Суд визнав винним за статтею про дискредитацію російської армії місцевого мешканця Артура Дмитрієва, який вийшов на одиночний пікет із плакатом антивоєнного змісту, на якому було написано: “Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя та сліз, що забути це неможливо. І немає прощення та виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани”.

Російські блогери долучаються до армії пропагандистів РФ, продаючи свою думку - "Нічна варта"

Читайте також: