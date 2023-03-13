"Розповсюджував антиукраїнські матеріали": СБУ викрила ворожого агента на Львівщині

Громадянин Російської Федерації активізувався на Львівщині після початку повномасштабного вторгнення Росії та розповсюджував антиукраїнську агітацію.

Співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Росії, як на території Львівської області проводив інтернет-агітацію, закликаючи до повалення державного устрою в Україні, а також підтримував російську агресію.

Повідомляється, що чоловік активізувався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розповсюджував антиукраїнську агітацію у соцмережах, повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що чоловік виправдовував воєнні злочини Росії, підтримував наративи країни-агресора та закликав до повалення існуючого устрою в Україні.

"Також, поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території нашої держави та пропагував наратив ворога, що Маріуполь - "російське місто", яке має перебувати в складі Росії", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання була виявлена компʼютерна техніка з доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру, триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала мешканця Синельниківського району Дніпропетровської області, який збирав розвіддані про оборону регіону та передавав їх російським спецслужбам.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ затримала колаборанта з Херсона, який намагався втекти до Придністровʼя.

Також раніше повідомлялося, що настоятеля однієї з парафій УПЦ МП Лиманської громади Донецької області засудили до 7 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами.

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