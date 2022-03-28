Розрахунки впали на 60%: українців закликають сплачувати за спожиту електроенергію

Енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату зарплат енергетикам.

Українців закликають за можливості сплачувати за спожиту електроенергію. Це дозволить енергосистемі України в умовах війни, яку розв'язала РФ, продовжити роботу.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" сказав голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.

"Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні", – сказав він.

За його даними, під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення, так і бізнесу. Відповідно, енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.

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