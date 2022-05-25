"Розривається серце, коли бачить, як вбивають російських хлопців": екссенатор США підтримує агресію РФ та просуває її наративи

Колишній сенатор США і полковник армії Річард Блек просуває кремлівський наратив та підіграє Росії.
Про це пишуть в пресслужбі центру протидії дезінформації.
Як повідомляється, днями кілька англомовних видання опублікували з Блеком інтерв’ю. У них екссенатор США розповідає про Росію, яка не може собі дозволити програти війну з Україною.
За його словами, поразка буде означати, що “НАТО без перешкод просунеться до кордонів з РФ”.
“Цікаво, що експерт не згадав про Фінляндію та Швецію, які межують з росією та саме через агресію сусіда вирішили стати членами Альянсу. Протягом останніх трьох місяців у всіх своїх інтерв’ю Блек зазначав, що в нього “розривається серце, коли він бачить відео, де українські сили злочинно вбивають російських хлопців”, - наголосили в центрі протидії дезінформації.
Там також наголосили, що такі заяви колишнього сенатора - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається переконати Захід у марності допомоги Україні.
Нагадаємо, що самопроголошена "влада" Запоріжжя заявила, що область "повинна ввійти до складу Росії".
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