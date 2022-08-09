Розробив застосунок для пропаганди: уродженець Львівщини допомагав бойовикам "ДНР" поширювати брехню

Уродженець Львівської області розробив для бойовиків "ДНР" застосунок, через який транслювалась ворожа пропаганда.

За даними слідства, чоловік вже тривалий час проживає на території окупованого Донецька та співпрацює зі загарбниками.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За допомогою цього додатку на території так званої "ДНР" транслювалася викривлена інформація про агресію РФ на території України. Обвинувачений пропагував "руский мир", здійснював заклики до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, а також дискримінації на етнічному підґрунті", - йдеться у повідомленні.

Після втручання правоохоронців робота застосунку була припинена. Її розробнику інкримінують виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зброї.

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