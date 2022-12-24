Розробник гри STALKER загинув у боях за Бахмут: "Вірний друг зі щирим серцем"

У боях за Бахмут загинув український геймдизайнер і кіберспортсмен Володимир "Fresh" Єжов. Він був відомий за роботою над комп’ютерною грою "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо" .

Про це повідомив брат бійця В'ячеслав.

"Захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем. Він говорив, що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь, ти потрапив у кращий світ, брате", – йдеться в повідомленні.

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Додамо, що Єжов брав участь у створенні комп’ютерної гри "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо". Один із персонажів гри – Локі з угруповання "Воля" – був змальований із зовнішності Єжова.

Відомий за нікнеймом Fresh, він працював у компанії GSC Game World і доклав руку не лише до українських ігор, як-от STALKER та "Козаки", але й до інших проєктів: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що на війні загинув експолітв’язень з Криму Геннадій Афанасьєв. Він був одним із фігурантів справи щодо так званої "групи Сенцова" та 767 днів провів у російських катівнях і в’язницях.

Також у бою під Бахмутом загинув відомий український режисер Олег Бобало, який з початком вторгнення РФ пішов на фронт.

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