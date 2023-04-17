Розрубав обличчя лопатою: свідок розповів про звіряче вбивство родича окупантами на Київщині

Російський солдат намагався зґвалтувати дружину жителя села Андріївка. Чоловік помстився. Однак сам загинув від рук окупантів.

З'являються нові свідчення очевидців звірств армії РФ під час окупації Київщини. Так, у селі Андріївка у Бучанському районі російський солдат намагався зґвалтувати дружину місцевого жителя. Той застрелив військового, а потім солдати вбили його, розрубавши обличчя лопатою.

Про це розповів брат загиблого Віктор Рибицький під час зафільмованого у стрічці "Андріївка. Трагедія одного села" розслідування.

Трагедія сталася у березні 2022 року.

"Російський військовий почав чіплятися до дружини Вані. Вона його жорстко послала. Він накинувся на неї і почав душити та намагався зґвалтувати. Брат мій відтягував його і кричав: "Не треба, це моя дружина". Вона вивернулася і втекла до сусідів. Вона ховалася ніч, а під ранок прийшов мій брат, заліз через вікно і сказав: "Я вбив хлопця, який до тебе чіплявся", – розповів Віктор.

Згодом тіло Івана знайшли на території будинку, який захопили російські окупанти.

У свідоцтві про смерть було зафіксовано, що в Івана розсічено обличчя, а причиною смерті вказано відкриту черепно-мозкову травму.

"Тобто я можу уявити, що військовий чи саперною лопаткою, або сокирою забив просто до смерті людину", — розповів брат Івана.

Нагадаємо, під час окупації Бучі російські солдати масово грабували будинки, вбивали людей та навіть маленьких дітей. Метою ворога було знищення всього українського. Про це розповів громадянин Казахстану Костянтин Кястутісович, адже сам став свідком звірств.

Додамо, що Бучу Київської області звільнили від окупантів 31 березня 2022 року.

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