Руйнування та порожні вулиці: у місті-герої Чернігові побували світові ЗМІ (фото)

Журналісти у Чернігові документували, які руйнування завдали російські окупанти.

У розбитому російськими окупантами Чернігові побували світові засоби масової інформації. Поїздку до міста-героя для ЗМІ організувало Міністерство внутрішніх справ України.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Місто-герой після навали "руского міра" виявився розбитий ворожою технікою та артилерією. Понад місяць він перебуває в оточенні окупантів із трьох сторін.

Журналісти у Чернігові документували, якими є руйнування, що робилося для того, щоб місто та його території в області були живими.

“Про це дізнавалися журналісти провідних світових та українських медіа під час виїзду до Чернігова, організованого МВС України. Представники ЗМІ відвідали кілька трагічних точок на карті міста та області. Першою з них був стадіон, де ще не так давно проводив свої матчі ФК Десна. Разом зі спортивною ареною зруйновано й старовинне приміщення бібліотеки”, - наголоси в пресслужбі МВС.

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