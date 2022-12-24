Розселяв окупантів у приміщеннях підприємств: у Чорнобаївці СБУ затримала зрадника

У Чорнобаївці на Херсонщині Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів затримала ворожого поплічника, який за вказівкою гауляйтера Турульова розквартировував у селищі окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадником виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

"Для цього запропонував свою «допомогу» колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який наразі переховується у захоплених районах півдня України. Саме за "протекцією" гауляйтера кремля його призначили керівником так званого "коммунального предприятия сельской территориальной общины", - йдеться у повідомленні.

Зрадник займався розквартируванням особового складу окупаційних угруповань рф у приміщеннях місцевих підприємств. Також за його вказівкою підготували територію комунальних об’єктів для базування військової техніки та озброєння російських загарбників.

Також повідомляється, що на території власного підприємства він зберігав "гумдопомогу" з Росії, яку ворог намагався використати для забезпечення "явки" на псевдореферендумі.

Після звільнення селища зловмисник планував втекти до Росії. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти та зрадники України

Від початку повномасштабної війни правоохоронні органи продовжують встановлювати особи людей, які добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками.

Так, нещодавно, на Харківщині повідомили про підозру в колабораційній діяльності чоловікові, який обіймав посаду директора Палацу культури в селищі Борова Ізюмського району.

У Києві перед судом постане 49-річна працівниця одного з центрів надання адміністративних послуг столиці. Посадовиця закликала до захоплення державної влади.

А у Херсоні затримали ще двох працівників пенітенціарної служби. Їм повідомили про підозру у державній зраді – після захоплення міста вони перейшли на бік ворога.

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