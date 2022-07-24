"Розширення географії" війни Росії проти України не відбувається - британська розвідка

Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але досягають мінімального прогресу.

"Розширення географії" війни Росії проти України, як про це напередодні заявляли у Москві не відбувається. Дрібні наступи окупантів на Донбасі залишаються зосередженими на Бахмутському напрямку, але досягають мінімального прогресу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розширила географію своєї "спеціальної військової операції" (війни - ред.) за межі самопроголошених "ЛДНР". Він стверджував, що операція тепер включає нові додаткові райони, включно з українськими Херсонською та Запорізькою областями через те, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це, певно, неправда. Росія не "розширила" свою війну", - йдеться у повідомленні.

Як вважають у розвідці, захоплення цих територій України вже, певно, було початковою метою вторгнення Росії.

"РФ вторглася на ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи "референдумів" принаймні з середини березня", - зазначає розвідка.

Тобто, як допускає британська розвідка, існує реалістична ймовірність того, що Лавров своєю заявою проклав шлях до проведення так званих референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька.

Нагадаємо, Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися. Тепер країна-агресорка хоче захопити низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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