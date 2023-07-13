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Розширено перелік осіб, які зможуть отримати статус учасника бойових дій

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Розширено перелік осіб, які зможуть отримати статус учасника бойових дій

Хто зможе отримати статус учасника бойових дій

Хто ще зможе отримати статус учасника бойових дій та відповідні пільги від держави

Уряд вніс зміни до постанови про надання статусу учасника бойових дій і збільшив коло осіб, які можуть отримати УБД. Тепер цей статус можуть отримати добровольці.

Мова йде про зміни до постанови КМУ від 20.08.2014 N 413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпечення їх здійснення у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України»

Яку повідомив народний депутат Тарас Мельничук отримати статус учасника бойових дій можуть добровольці, які з 24.02. до 25.03.2022 "брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з воєнною агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів".

Нагадаємо, що учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги від держави, зокрема на оплату комунальних послуг, отримання житла тощо.

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Дата публікації
Перегляди
527
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