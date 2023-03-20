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Розшукують партизанів: на Луганщині окупанти влаштовують провокації з прапором України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Розшукують партизанів: на Луганщині окупанти влаштовують провокації з прапором України

Фото: Pexels

Окупанти влаштовують провокації з українським прапором та дивляться на реакцію місцевого населення.

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області російські загарбники чинять провокації з прапором України при пошуку партизанів.  

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Так, на Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Безпосередньо в райцентрі вони задіяли СОБР (спеціальний загін швидкого реагування – ред.), усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу загарбники зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

"Крім того, перевіряли школярів, які певний час були відсутніми в школах, через їхню можливу участь у дистанційному навчанні в українських освітян", - йдеться у повідомленні.

У Луганській ОВА також додали, що у населених пунктах поблизу лінії фронту стало важко лікуватися навіть власноруч. Як відомо, медичні заклади не приймають цивільних, бо переповнені російськими військовими, а аптеки порожні. До прикладу, у Кремінній відсутнє найнеобхідніше. Обіцяють лише привезти певні препарати під замовлення. Про терміни не кажуть.

"Більш спокійна ситуація в глибокому тилу – там не вистачає лише грошей. Цивільним. У Луганську, Алчевську, Кадіївці люди щодоби вишукуються у довжелезні черги в надії отримати готівку. Чекають, навіть якщо її немає в наявності", - підкреслили в ОВА.

Нагадаємо, президент України 15 березня звільнив очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. 

Речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що Луганську обласну військову адміністрацію може очолити військовий.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
424
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