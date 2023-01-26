Розшукують патріотів і влаштовують катівні: Генштаб – про репресії росіян на окупованому півдні

До катівні можуть потрапити будь-хто з місцевих просто за нічим не підкріпленою підозрою у співпраці із ЗСУ.

Російські окупанти проводять так звані "контррозвідувальні заходи" в деяких захоплених населених пунктах Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 26 січняю

Також читайте Окупаційна влада в Криму знімає бронь з економістів та IT-фахівців

Росіяни активно розшукують українських патріотів. У селищі Горностаївка, на окупованій Херсонщині, у будівлі колишнього РВ УМВС України, загарбники облаштували катівню. До неї можуть потрапити будь-хто з місцевих просто за нічим не підкріпленою підозрою у співпраці із ЗСУ.

Тим часом в окупованому Сімферополі усі "бюджетні установи", під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Росія перетворює окуповану Луганщину на концтабір. На захоплених територіях загарбники облаштовують катівні та будують нові в’язниці.