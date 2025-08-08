Розширення програми "Контракт 18-24": хто з військових отримає 1 мільйон гривень

Проєкт «Контракт 18-24» поширили на нові категорії військовослужбовців

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту «Контракт 18–24». Відтепер він поширюється на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Для громадян віком до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, затверджено окрему форму контракту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Особливості контракту для операторів БПС

Контракт для операторів безпілотних систем укладатиметься на 2 роки. Обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше ніж 12 місяців.

«Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців», — пояснили в Міноборони.

Підготовка включатиме базову загальновійськову підготовку (до 45 діб), фахову підготовку (від 5 до 60 діб) та курс адаптації у військовій частині (14 діб).

Механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:

200 000 грн — одночасно з підписанням контракту.

300 000 грн — після проходження підготовки.

500 000 грн — після завершення дворічного контракту за умови його виконання.

Додатково міністр оборони може своїм рішенням збільшувати розмір одноразової грошової допомоги, виходячи з наявного фонду.

Додаткові виплати та пільги

Ухвалені зміни також розширюють список категорій військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 млн грн.

«Йдеться про тих хто, від 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєдналися до війська і служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, і станом на 13 лютого 2025 року мали не менше 6 місяців участі в бойових діях», — зазначає Міноборони.

Ця норма поширена на строковиків, які після початку повномасштабної агресії уклали контракт, а також на військовослужбовців, атестованих до присвоєння офіцерського звання.

Учасники проєкту також отримують пільги, зокрема можливість залучення іпотеки під 0%, безплатну освіту за держзамовленням, соціальний пакет та медичне забезпечення. Після виконання умов контракту вони мають право на відстрочку від призову на один рік та право вільного виїзду за кордон. Місячне грошове забезпечення може сягати до 120 000 грн.

Нагадаємо, закон дозволяє залучати до військової служби чоловіків, яким понад 60 років, якщо вони визнаються придатними за станом здоров’я. Проте новий закон викликає занепокоєння, адже чітких критеріїв для таких призовників поки що немає.