Загальна мобілізація: чим загрожує розсилання повідомлень від ТЦК про кримінальну відповідальність

Коли наступає адміністративна, а коли кримінальна відповідальність для призовників після надсилання повісток під час загальної мобілізації, роз'яснює адвокат

Якщо прийшло повідомлення від ТЦК: «В разі неприбуття у вказану дату до ТЦК СП – матеріали будуть передані до поліції для притягнення Вас до кримінальної відповідальності за ст. 336 ККУ, яка передбачає відповідальність від 3 до 5 років, а вас буде оголошено в розшук», що робити та чим це загрожує призовнику, роз'яснює адвокат Роман Сімутін.

Коли настає адміністративна, а коли кримінальна відповідальність за неявку до ТЦК

Проте, за словами адвоката, якщо повістка не вручена належним чином, якщо не доведена відповідальність або факт вручення повістки у належний спосіб , тобто особисто, а не телефоном, у вайбері, через маму, крізь двері або ж особа не з’явилася до ТЦК через хворобу то, жодної відповідальності – адміністративної, а тим паче кримінальної немає.

Адміністративна відповідальність, тобто штраф за порушення правил військового обліку настає, якщо повістка вручена належним чином, особисто, але військовозобов'язаний не прибув до ТЦК.

Якщо після належного вручення повістки, накладення штрафу, повістку вручили вдруге, а особа не з'явилась до ТЦК, тоді настає кримінальна відповідальність.

Як оголошують у розшук

Процедура оголошення в розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом (КПК) і вчиняється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацією.

Після оголошення розшуку, слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставлення підозрюваного до поліційного органу, який оголосив розшук.

Тобто, оголосити в розшук та затримати можливо лише:

1) за ухвалою суду,

2) в межах відкритого кримінального провадження,

3) та за наявності обґрунтованої підозри.

Після цього, як пояснює Сімутін "ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводження до ТЦК».

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