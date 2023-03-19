Розсіяний склероз та інфаркт міокарда: військовий медик – про мобілізацію непридатних до служби

За його словами, до війської частини можуть потрапити люди, яким "абсолютно нічого робити в армії".

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних осіб. Під час мобілізаційних заходів виникла низка проблем. Зокрема, інколи військово-лікарські комісії (ВКЛ) можуть визнати придатною до військовох служби людину, яка зовсім не підходить до цього за станом здоров'я.

Про такі випадки розповів Олександр – фельдшер медпункту однієї з військових частин, що воюють на сході, інформує ZN.ua.

За його словами, часто буває, що привозять новомобілізованих, які взагалі не проходили ВЛК.

Наприклад, недавно до Олександра у підрозділ потрапила людина, яка за місяць до того перенесла інфаркт міокарда.

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"Чоловік навіть почав проходити ВЛК, а потім його наказом погнали просто на "нуль", де він із цим мусив воювати. Один раз надів броник — і отримав нестабільну стенокардію. Слава богу, я знав, що з цим робити. Швидко зняли той броник, дали нітрогліцерин, зафіксували й наказом командира направили на ВЛК, щоб людину списали. Але ось таке свинство, коли до нас приїжджають люди, котрим абсолютно нічого робити в армії, страшенно вибішує всіх — і медичну службу, і бойову частину", — розповів військовий медик.

Також він пригадав історію, коли на ВЛК не виявили людину з розсіяним склерозом.

"Чоловік навіщось приховав свій діагноз. Коли вже був поранений і захворювання почало прогресувати, ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Хтось думав: можливо, "косить". А потім виплив діагноз", — зазначив медик.

Як стверджує Олександр, бійців із ампутацією рук і ніг дуже часто не списують одразу, а пишуть їм: "З переоглядом через шість місяців". Хоча ані рука, ані нога в них не відросте.

Проблема "обмежено придатних"

Крім того, медик розповів про проблеми з такою категорією військовозобов'язаних, як "обмежено придатний" до військової служби

За його словами, згідно правил, обмежено придатних не можна ставити "на нуль". Але на практиці інколи трапляється таке, що в командира все відділення обмежено придатних.

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"Тобто проблема обмежено придатних — зараз найбільша проблема армії. Їх неможливо з армії забрати. Неможливо кудись перевести, тому що кажуть: "У нас усі обмежено придатні. Куди ми всіх переведемо? Що хочете, те й робіть із ними". Але з обмежено придатними неможливо повноцінно воювати. Реально в певних обставинах вони можуть стати бідою для своїх побратимів", — пояснив Олександр.

Він навів приклад бійця із хворобою Рейно (характеризується симетричними двосторонніми нападоподібними спазмами артерій пальців кисті, рідше — стоп і проявляється блідістю, болями та парестезіями. — Ред.), якого також мобілізували.

"Слава богу, ми змогли його позбутися ще до того, як батальйон поїхав на "нуль". Але це була ціла історія. Людина реально не може носити берців, кульгає на обидві ноги, операція, рани гнояться. Врешті-решт написали "обмежену придатність", — скаржиться медик.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловіка затримали на блокпосту і мобілізували. Сам новомобілізований поскаржився адвокатові, що до нього нібито застосовують тортури.

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