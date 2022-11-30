"Розслаблятися зарано, їм потрібні інтервали" - спікерка ОК "Південь" про ризик нової масованої атаки РФ

Українцям треба бути готовими до потенційного удару ворога.

Росія може спеціально перед масованим обстрілом нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати неочікувано. Це може статися будь-коли і українцям варто бути готовими й неодмінно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця наголосила, що росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару, який може статися будь-коли. За її словами, інтервали у 7-10 діб потрібні росіянам, щоб підготувати свої потужності.

"На летовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування - це непрямі ознаки до підготовки удару. Те, що така атака не сталася на початку тижня, коли вони її планували, і про що було попереджено населення - не треба розганяти як зайву паніку, яку розганяли влада та військові. Це попередження і нагадування про те, що війна триває. Ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію", - висловилася Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада попередив, що поточний тиждень може бути таким самим складним в плані ракетних обстрілів. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують на те, що російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Втім, мета таких дій - продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхня ескалацію.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 29 листопада запевнив, що українські захисники готові відбивати кількасот російських ракет, які ворог теоретично може одночасно запустити по Україні.

"Знаємо, що там десь в Енгельсі додалося літаків, десь додалося кораблів, що може бути більша кількість цих ракет", – повідомив Ігнат.

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