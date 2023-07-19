Розслідувачі повідомили, де можуть утримувати викраденого окупантами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Про те, що у виправній колонії №7 перебувають українські полонені сказали розслідувачам двоє військових, яких звідти нещодавно звільнили.

Викрадений російськими військовими в березні 2022 року, під час окупації Київщини, журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, найімовірніше, перебуває в одній з колоній Владимирської області Росії.

Про це йдеться у звіті “Репортерів без кордонів”, оприлюдненому 13 липня.

За даними організації, Дмитро покинув СІЗО №2 в російському місті Новозибкові, що неподалік кордону з Білоруссю та Україною, 13 травня 2023 року.

"Зараз Хилюка утримують або у виправній колонії №7 (ВК-7) неподалік Коврова, або у виправній колонії №6 (ВК-6) в Мелехово. Остання є в’язницею суворого режиму з огидною репутацією", – йдеться у звіті.

Розслідувачам поки не вдалося отримати підтвердження, що Дмитра Хилюка утримують, зокрема, у виправній колонії №7, розрахованій на 1200 місць. Згідно з їхніми свідченнями, там ув'язнили щонайменше 300 українських військових і цивільних людей.

Адвокатка Дмитра Хилюка Оксана Михалевич зазначила, що остання звістка про журналіста була від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представники цієї організації спілкувалися з Дмитром наприкінці травня 2023 року і передали його батькам, що він живий.

“Особисто Дмитро не виходив на зв’язок жодного разу. Лише його рідні отримали від нього коротку записку ще у квітні 2022 року. У ній було написано: "Дорогі мої мамо і тато. Я живий і здоровий. У мене все добре. Діма", – розповіла Михалевич.

Нагадаємо, 12 червня журналісту інформаційної агенції "Уніан" Дмитру Хилюку виповнилось 48 років. Його тримають у заручниках понад рік. Окупанти викрали Дмитра ще навесні 22-го, коли зайшли в його рідне село Козаровичі, що на Київщині.

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