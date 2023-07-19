Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розслідувачі повідомили, де можуть утримувати викраденого окупантами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
693
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розслідувачі повідомили, де можуть утримувати викраденого окупантами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Дмитро Хилюк

Про те, що у виправній колонії №7 перебувають українські полонені сказали розслідувачам двоє військових, яких звідти нещодавно звільнили.

Викрадений російськими військовими в березні 2022 року, під час окупації Київщини, журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, найімовірніше, перебуває в одній з колоній Владимирської області Росії.

Про це йдеться у звіті “Репортерів без кордонів”, оприлюдненому 13 липня.

За даними організації, Дмитро покинув СІЗО №2 в російському місті Новозибкові, що неподалік кордону з Білоруссю та Україною, 13 травня 2023 року.

"Зараз Хилюка утримують або у виправній колонії №7 (ВК-7) неподалік Коврова, або у виправній колонії №6 (ВК-6) в Мелехово. Остання є в’язницею суворого режиму з огидною репутацією", – йдеться у звіті.

Розслідувачам поки не вдалося отримати підтвердження, що Дмитра Хилюка утримують, зокрема, у виправній колонії №7, розрахованій на 1200 місць. Згідно з їхніми свідченнями, там ув'язнили щонайменше 300 українських військових і цивільних людей.

Адвокатка Дмитра Хилюка Оксана Михалевич зазначила, що остання звістка про журналіста була від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представники цієї організації спілкувалися з Дмитром наприкінці травня 2023 року і передали його батькам, що він живий.

“Особисто Дмитро не виходив на зв’язок жодного разу. Лише його рідні отримали від нього коротку записку ще у квітні 2022 року. У ній було написано: "Дорогі мої мамо і тато. Я живий і здоровий. У мене все добре. Діма", – розповіла Михалевич.

Нагадаємо, 12 червня журналісту інформаційної агенції "Уніан" Дмитру Хилюку виповнилось 48 років. Його тримають у заручниках понад рік. Окупанти викрали Дмитра ще навесні 22-го, коли зайшли в його рідне село Козаровичі, що на Київщині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
693
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація