Розслідувачі встановили особу ката, який кастрував українського військовополоненого (фото)

Також вдалося зʼясувати, що знущання над українським військовим відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat та Insider.

Так, катом виявився 29-річний уродженець російської республіки Тува на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є членом батальйону "Ахмат".

Розслідувачі описали, як виявляли Монгуша за його присутністю на інших відео з України, зокрема знятих професійними російськими пропагандистами, а також слідами, які окупант залишив у соцмережах.

Впізнати росіянина вдалося по ковбойському капелюху та браслету. Крім того, на відео з катуваннями зафіксований автомобіль IKCO Samand. І загарбник, і авто з'являлися на щонайменше 5 відеороликах, опублікованих російськими пропагандистськими ресурсами.

Вдалося також встановити номер телефону Монгуша і зв'язатися з ним безпосередньо.

У публікації йдеться, що військовий намагався заперечувати свою причетність до конкретного відео та до участі у бойових діях, проте водночас "плутався у свідченнях". Так, окупант відкинув, що брав участь у тортурах, але зізнався, що людина в капелюсі на відео з території заводу "Азот" – це справді він.

Фото: The Insider

За словами розслідувачів, до розмови з Монгушем вони точно встановили, що людина на відео з батальйоном "Ахмат", яке було зроблене пропагандистами RT на заводі "Азот", є тією ж особою, що зафіксована на відео з тортурами. Окрім того, дуже схожий на цього окупанта чоловік на прізвище Монгуш воював в "Ахматі".

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора розпочали кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військовополоненого.

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