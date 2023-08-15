Розслідування NYT про постачання зброї за завищеними цінами: Ніколов пояснив, чому це "заказуха"

Стаття насамперед вигідна тим, хто хоче витиснути конкурентів з ринку озброєнь.

Стаття, яку нещодавно опублікувало американське видання New York Times, про постачання зброї до Україну за нібито завищеними цінами ставить ставить під загрозу відносини із країнами-союзниками.

Про це розповів журналіст-розслідувач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами так зване розслідування неабияк нагадує історію, написану під диктовку ФСБ.

"Розслідування New York Times не викликало в мене жодної асоціації з журналістикою. Якби це писали українські журналісти, я би вийшов у публічний простір і сказав, що вони видали дуже примітивну, пошлу заказуху. У гіршому випадку цей матеріал написаний під диктовку ФСБ і спрямований проти України, як держави, що зараз воює з Росією", - каже журналіст.

Він наголошує, що у NYT немає жодної цифри, яка б підтверджувала, що українська приватна компанія везе в Україну зброю за аномально завищеною ціною. Натомість він апелює до власних джерел, які свідчать про те, ТОВ "Українська бронетехніка" імпортувала озброєння в Україну в рази дешевше, ніж уповноважені державою спецімпортери, в тому числі компанії Міністерства оборони.

Ніколов прогнозує, що стаття насамперед вигідна тим, хто хоче витиснути конкурентів з ринку озброєнь.

Нагадаємо, компанія, пов’язана з колишнім нардепом Сергієм Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для ЗСУ.

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