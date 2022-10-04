Розслідування злочинів росіян: Україна отримає ще одну ДНК-лабораторію від Франції

​Генеральний прокурор обговорив з Головою Національних зборів Франції практичну допомогу Україні у фіксації фактів звірств на Харківщині.

Франція передасть Україні ще одну мобільну ДНК-лабораторію для розслідування воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією у Харківській області.

Генеральний прокурор Андрій Костін у Парижі зустрівся з Яель Браун-Піве – Головою Національних зборів Французької Республіки, повідомляє пресслужба.

"Ми пам’ятаємо і цінуємо те, що саме французька місія приїхала до України після того, як на цілий світ стали відомі факти звірств та масових вбивств у Бучі та Ірпені. Експерти з французької жандармерії і зараз працюють на місцях масових поховань в Ізюмі. А також над справою розстрілу цивільної колони з шести авто 25 вересня. На жаль, це лише один з десятків тисяч кричущих випадків найжорстокіших злочинів проти мирних громадян", - сказав Андрій Костін.

Пані Яель Браун-Піве запевнила, що Україна і надалі матиме експертну та технологічну підтримку Франції, зокрема, у питаннях процедури збору, фіксації та кваліфікації усіх скоєних злочинів.

Сторони також обговорили необхідність створення Спеціального міжнародного трибуналу, як одного з найефективніших механізмів притягнення до відповідальності за злочин агресії. Окремо зупинилися на питанні відшкодування збитків, завданих агресією, шляхом створення компенсаційного механізму.

Нагадаємо, на звільненій території Харківщини виявлено тіла людей зі слідами катувань.

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