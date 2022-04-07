Розслідувати воєнні злочини Путіна та його поплічників  будуть у Німеччині

Щоби підозрювані опинилися на лаві підсудних, їх можуть оголосили в розшук через Інтерпол.

У Німеччині подали заяву до німецької генпрокуратури з вимогою вивчити обставини російських злочинів проти українців та покарати винних. Тим часом німецька розвідка перехопила розмови російських військових у Бучі і підтвердила – масові вбивства мали системний характер.

Про це йдеться в ТСН.

Німеччина вже має досвід процесів над міжнародними воєнними злочинцями. Так на початку цього року тут засудили сирійського лікаря, який знущався та мордував військовополонених у Сирії. А заяву проти російських воєнних злочинців, серед них Володимир Путін та Дмитро Медведев, Сергій Лавров, подали двоє колишніх німецьких міністри. Це ексміністр внутрішніх справ Німеччини Гергард Баум та ексміністерка юстиції Сабіне Лойтгойзер-Шнарренберґер. Свою заяву до німецької генпрокуратури вони презентували сьогодні до Берліна. Там позов проти кокретних людей –всього 33 особи. Усі члени російської Ради безпеки, а ще командири та частини армії.

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Саме рослідування німецька генпрокуратура розпочала ще раніше. Однак у цій заяві перераховані конкретні імена. І це йде в розріз із твердженням, що у війні винен тільки Путін і владна верхівка, оскільки вже німецькі ініціатори вимагають розслідування не тільки проти влади, але й проти командирів на місцях і конкретних солдатів. Серед злочинів перераховані обстріл пологового будинку і драмтеатру в Маріуполі, вбивства в Бучі, напади та телевізійну вежу в Києві або Запорізьку АЕС.

Щоби підозрювані опинилися на лаві підсудних, їх можуть оголосили в розшук через Інтерпол. І тільки Путін, Лавров і Медведев мають імунітет і за таким ордером їх арештувати не зможуть.

«І тому наша мета – якомога швидше донести до зловмисників, що всі вони винні. Нічого не забудеться, це буде розслідувано зараз, і це має бути розслідувано, і це мають розслідувати також німці, і наслідки мають бути видимими для тих, хто є потенційними винуватцями в майбутньому», - пояснює Ґергард Баум.

Між іншим вже самі німці можуть підтвердити - вбивства мирних жителів у Бучі не випадковість і не ексцеси окремих соладів, це намір і система. Про це заявила сьогодні німецька розвідка, посилаючись на перехоплені розмови російських військових. Там вони говорять про звірства як про щось буденне. Також деталі розмов відповідають реальному місцезнаходженню тіл, наприклад, в одній розмові росіяни говорять про застрелену людину на велосипеді. Про це представники розвідки сьогодні заявили на закритому засіданні комітету бундестагу. Вони також повідомили, що в Бучі звірствували найманці приватної армії Вагнера.

Комунальники продовжують розчищати дороги в Ірпені

А тим часом припинити купувати російські енергоносії і зупинити фінансування російської війни вимагали тут у Берліні напередодні. Це була надзвичайно вражаюча акція. Тисячі людей лягли перед німецьким Бундестагом, вказуючи на масові вбивства мирних українців в Україні. Вся галявина перед парламентом була вкрита людьми. В цей час звучали назви Буча, Гостопель, Ірпінь, Маріуполь. Багато хто плакав.

Такі акції в пам’ять про жертви російських звірств в Україні пройшли у кількох європейських містах. Зокрема в Варшаві, Вільнюсі і Тбілісі. Там люди також лягли на землю зі зв’язаними руками, як знайшли багатьох жертв у містах біля Києва. У Грузії акція називалася “Хто стане наступним?».

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