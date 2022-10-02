Розстріл автоколони на Харківщині: правоохоронці зібрали покази людей, які врятувалися від обстрілу

Спеціалисти також провели первинний огляд трупів для подальшого проведення відповідних експертиз.

Правоохоронці отримали покази від людей, яким вдалося врятуватись під час обстрілу колони автівок поблизу села Курилівка у Харківській області.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Прокурори спільно зі слідчими СБУ допитали тих мирних мешканців, яким вдалося врятувати своє життя під час розстрілу окупантами колони. Цивільні надали прокурорам та слідчим показання, які необхідні для повного та всебічного документування терору, який вчиняє російська армія", - йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно з експертами ХОБСМЕ (Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи - ред.) та експертами Національної жандармерії Франції також провели первинний огляд трупів для подальшого проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня стало відомо, що на Харківщині було виявлено обстріляну колону з автомобілями.

Загалом жертвами скоєного Росією теракту стали 24 людини. Серед жертв – вагітна та 13 дітей.

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