Розстріл автоколони на Харківщині: серед жертв – вагітна та 13 дітей (фото)

Внаслідок розстрілу окупантами цивільної автоколони під Куп’янськом на Харківщині загинули 24 людини. Серед жертв – вагітна та 13 дітей.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі.

"Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних", – йдеться в дописі голови області.

Він також послався на дані поліції та повідомив, що обстріл стався вранці 25 вересня. Раніше повідомлялося про початок вересня.

Зараз відбувається огляд місця та проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня Синєгубов повідомив, що на Харківщині було виявлено обстріляну колону з автомобілями. Спершу повідомлялося про щонайменше 20 загиблих.

За даними СБУ, окупанти розстріляли цивільну колону у "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Проте є й ті, хто вижили після атаки. Зараз вони дають свідчення.

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