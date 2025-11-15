Розстріл бійців ЗСУ на Запоріжжі: стали відомі нові деталі звірства росіян

Військовослужбовці

Російські військові жорстоко розстріляли українських бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зайшовши їм «зі спини». За інформацією джерел, загиблих українських військових було більше, ніж двоє.

Про це повідомило «Суспільне».

За даними DeepState, ключовою деталлю трагедії є те, що російські військові змогли непомітно проникнути в тил українських позицій.

«Інфільтрація РФ набуває нових масштабів і перебування у 5 км від переднього краю ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника. Особливо коли фронт в одному боці, а росіяни зайшли зі спини», — зазначили в DeepState.

Водночас власні джерела «Суспільного» підтвердили факт самого випадку, проте надали дещо інші дані. За їхньою інформацією, трагедія сталася раніше, 13 листопада.

Також джерела «Суспільного» зазначають, що загиблих українських військових було не двоє, а до п’яти.

За офіційними подробицями журналісти звернулися до обласної прокуратури. Там повідомили, що зможуть надати коментар не раніше понеділка.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку різко загострилася ситуація, і він стає однією з головних гарячих точок фронту. За даними речника УДА Сергія Братчука, російські війська намагаються просунутися в бік Гуляйполя та зайти в тил українським підрозділам, створюючи плацдарм для подальших операцій.

Ворог уже захопив кілька населених пунктів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках і може спробувати встановити артилерію в районі Степногірська, щоб погрожувати околицям Запоріжжя. Українське командування готує рішення для стабілізації ситуації, і найближчі дні покажуть, чи вдасться стримати наступ РФ.