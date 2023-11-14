Розстріл дитячого письменника Вакуленка на Харківщині: встановлено особи вбивць - фото

Російські загарбники під час окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його загибель змогли встановити лише завдяки ДНК. Правоохоронці ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох українців.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Масове поховання в Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили після звільнення міста. На багатьох могилах замість імен були номери. Під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко. Це підтвердили результати експертизи ДНК.

Могила Володимира Вакуленка / Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідством встановлено двох злочинців, які вбили українця. Обоє підозрюваних проходять військову службу в 4-й роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ.

Окупанти є уродженцями м. Луганськ. Це 33-річний командир цієї роти з позивним "Лев", інший – його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод".

Окупант, причетний до вбивства Володимира Вакуленка / Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупант, причетний до вбивства Володимира Вакуленка / Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 2022 року обоє підозрюваних перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізналися, що в селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій Росії.

22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там "обшук". Після цього вони затримали письменника і його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагалися схилити письменника до співпраці.

"Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли письменника разом із його сином назад. Проте 24 березня окупанти знову повернулися, і на цей раз затримали тільки письменника. Також вони забрали рюкзак Вакуленка з шевронами ЗСУ та "Азов", які чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з м. Ізюм у напрямку с. Капитолівка", – встановило слідство.

Проте на цьому звірства окупантів не завершилися. Їм інкриміновано вбивство ще трьох цивільних чоловіків. Серед них – колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали в лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовару та приготування чаю.

Людей утримували в погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Одному із чоловіків було 76 років – він ледве пересувався.

Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу в Капитолівці. Командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько "Удод" застрелити чоловіків.

Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами й руками до смерті.

Також правоохоронцями встановлено ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із "затриманих" вони силою засунули до рота 1 гривню. Після нелюдського утримування в погребі вони відпустили цивільного чоловіка.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Наразі встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими. Слідство триває.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч.ч. 1, 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, до письменника Володимира Вакуленка росіяни прийшли з обшуками в березні 2022 року. Він жив із батьком і сином Віталієм, який має розлад аутичного спектра. Один із місцевих мешканців села Капитолівка доніс на Володимира росіянам. Володимир вів щоденник і напередодні свого викрадення дописав його і заховав.

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