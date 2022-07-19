"Розстріл на місці": окупанти посилюють поліцейський режим на територіях Херсонської області (документ)

Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів.

Так званий голова "воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області", колаборант Володимир Сальдо видав "наказ" "Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

В "документі" йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, "виборчих комісій" та інших "органів", створених російськими загарбниками на окупованих територіях. Заборонена "дискредитація органів влади РФ" і будь-яка "інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади", - йдеться у наказі.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Також розпорядженням так званого "голови Каховської ВЦА" Володимира Леонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів.

Населення попереджено про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Людям погрожують розстрілом на місці.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив російських загарбників, що у Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів.

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