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Розстріл окупантами поранених військових в Авдіївки - шокувальні подробиці від Лубінця

Розстріл окупантами поранених військових в Авдіївки - шокувальні подробиці від Лубінця

Дмитро Лубінець / X (Twitter)

Російська сторона пообіцяла повернути полонених через обмін, однак вкотре недотрималася домовленостей.

Україна офіційно домовилася із російською стороною, що вони візьмуть військових, які залишилися на позиції "Зеніт" в Авдіївці, у полон. Однак РФ "вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватись". 

Про це наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону у суботу, 24 лютого.

"Щодо Авдіївки я скажу так: у нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися про те, що поранених військовослужбовців Збройних сил України офіційно візьмуть в полон, їм нададуть медичну допомогу і потім їх повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватись", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець назвав прізвища оборонців Авдіївки, яких розстріляли окупанти

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