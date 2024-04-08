Розстріл полонених біля Кринків: Україна встановлює імена та підрозділи вбитих військових – Лубінець

Солдати окупаційної армії РФ розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених поблизу села Кринки, на Херсонщині. Як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, наразі більше інформації про злочин росіян Україна немає.

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Продовжуємо процедуру пошуку додаткової інформації, з якого військового підрозділу були ці наші хлопці, їхні імена і всю інформацію. Вчора я терміново направив листи до Організації об'єднаних націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони, по-перше, юридично зафіксували вкотре порушення Російською Федерацією Женевської конвенції. Також, на мій погляд, це додатковий доказ скоєння воєнних злочинів російськими військовими", - зазначив він.

Лубінець наголосив, що Україна вимагає термінової публічної реакції – не просто засудження, а щоб це питання було піднято на майданчику ООН, а також6 щоб МКЧХ зі свого боку, як єдина організація, яка перевіряє дотримання захисту прав військовополонених сторонами воєнного конфлікту, це пряма норма Женевської конвенції, щоб вони терміново проявили свою публічну позицію, можливо викликали представників РФ до штаб-квартири, можливо відправилил додаткову місію на територію Росії.

"Це не поодинокий випадок. Українська сторона робить абсолютно швидко юридичні всі моменти, але ми не бачимо, щоб ситуація мінялася. Через беззубу позицію міжнародних організацій ми бачимо, що РФ взагалі не звертає жодної уваги на ці випадки і продовжує вбивати наших військовополонених. На миттєву реакцію не слід сподіватися, вони, на жаль, не працюють так, як ми. Напевно, в них багато бюрократичних процедур. Це перша напевно проблема. А друга проблема – що вони не знають, як на це реагувати", - резюмував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Лубінець наголосив, що ООН та Червоний Хрест мають задокументувати факт розстрілу окупантами військовополонених на Херсонщині.

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