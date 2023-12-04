Розстріл полонених бійців ЗСУ: омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Моніторингової місії ООН щодо вбивства окупантами українських військовополонених.

Про це Лубінець повідомив у коментарі "Суспільному".

Омбудсмен зазначив, що це перший випадок, і, ймовірно, не останній, коли Росія цинічно порушує Женевські конвенції і весь спектр міжнародно-гуманітарного права.

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"Станом на зараз у мене немає інформації, публічно я не можу підтвердити, що у мене є інформація, кого саме росіяни розстріляли", – додав він.

Навіщо Лубінець звернувся до МКЧХ

"Якщо чесно, я не очікую якихось проривних результатів від МКЧХ та від ООН", – зізнався Лубінець, повідомляючи про своє звернення до цих організацій.

Однак, на його думку, Україна повинна продовжувати це робити, адже саме МКЧХ має унікальний мандат щодо фіксації фактів порушення прав саме військовополонених.

"Іншої організації з подібним мандатом, на жаль, у нас в країні немає. І саме МКЧХ повинні реагувати на подібні випадки, повинні комунікувати з РФ. Не просто звертати увагу на те, що відбувається по відношенню до українських військовополонених, а робити все, щоб ця ситуація змінилася", – пояснив уповноважений ВР з прав людини.

Він також повідомив, що за визначенням міжнародного гуманітарного права, держава зараз перебуває в умовах "російсько-українського міжнародного військового конфлікту". За словами Лубінця, за цей час МКЧХ нічого не зробив, щоб відреагувати реально на скоєні Росією порушення.

Яка мета звернення до ООН

"Щодо звернень до ООН, я можу сказати, що я це роблю, щоб ООН, а саме постійна моніторингова місія ООН з прав людини, яка постійно діє на території України, фіксувала ці факти. За моїм аналізом, останні звіти ООН показують тенденцію, що називають речі своїми іменами. Тобто, якщо Росія обстрілює наші міста, то так прямо це і зазначено в звітах ООН", – розповів омбудсмен.

Він наголосив, що дуже хоче, аби цей окремий випадок був зафіксований, а також містився в наступному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини. Лубінець звернув увагу, що крім публічних оприлюднень таких звітів, по них можуть окремо зробити засідання Генасамблеї ООН.

"На що ми і сподіваємося – що питання порушення прав громадян України з боку РФ буде розглянуто на найвищому рівні, на різних майданчиках ООН: Комітет з прав людини, Генасамблея, Рада безпеки. Ми повинні продовжувати робити цю роботу", – сказав уповноважений ВР з прав людини.

Що відомо про розстріл полонених українських військових

Російські війська біля Степового (Донеччина) на Авдіївському напрямку розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які оголосили, що здаються в полон. Українські військові були змушені здаватися через нестачу боєкомплекту.

У ЗСУ 4 грудня повідомили про ліквідацію групи російських окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ. Однак у ГУР поки що цю інформацію не підтверджують.

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