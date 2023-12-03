Розстріл полонених бійців ЗСУ: що відомо про новий звірячий злочин окупантів

Під Авдіївкою росіяни розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон. Військовий злочин росіяни скоїли недалеко від села Степове Донецької області.

Зазначається, що окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. Водночас бійці ЗСУ були змушені здаватися через нестачу БК. Один із них вийшов із укриття з піднятими руками і ліг на землю. За кілька секунд з укриття вийшов ще один воїн. Одразу після цього росіяни відкрили вогонь по обох, випустивши багато куль. На цьому відео обривається.

Увага! Відео не призначене для перегляду неповнолітніми та особами з нестійкою психікою

‼️Більше полонених не буде!!!

Окупанти розстрілюють двох хлопців з мого підрозділу, які здалися в полон! pic.twitter.com/cUQ5FQscfN — Олександр Колим (@OleksandrKolym) December 2, 2023

Речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун прокоментував це відео виданню "Українська правда": "Російські окупанти щоденно цинічно порушують правила і звичаї ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування. Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

Вбивство полонених підтвердив у соцмережі десантник ЗСУ Олександр Колим. Він повідомив, що бійці були з його підрозділу (45-й окремий стрілецький батальйон, що перебуває у підпорядкуванні ОК "Північ" Сухопутних військ ЗСУ) та заявив, що його група більше не братиме окупантів у полоні. Військовий також опублікував те саме відео.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював офіційне звернення до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який має мандат фіксації поводження з військовополоненими.

Також Лубінець звернеться до ООН, щоб там зафіксували ще один факт порушення міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора і російських військових. Він підкреслив, що страта тих, хто здається в полон, є військовим злочином.

"Росія повинна понести покарання за кожен подібний випадок смертної кари українських військових, які здаються в полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися в полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці", - сказав він.

Лубінець заявив, що це також відповідальність і вищого керівництва Росії. Він підкреслив, що покарання повинні понести всі винні.

Тим часом прокуратура почала розслідування: "За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".

Нагадаємо:

Російські військові вже вбивали полонених українських воїнів. Перший відеодоказ такого злочину з’явився у березні 2023 року. Тоді у Мережі опублікували відео з розстрілом спершу невідомого українського військовополоненого. Росіяни вбили чоловіка за слова "Слава Україні!"

За твердженням бійців 163-го батальолну ТРО і родичів на цьому відео був Олександр Мацієвський. Згодом інформацію, що на відео саме Олександр Мацієвський, підтримало Регіональне управління Сил територіальної оборони "Північ" ЗСУ — на відео воїна впізнали його рідні та побратими.

16 березня незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні підтвердила російські воєнні злочини, зокрема атаки на цивільних, систематичні тортури полонених, зґвалтування і вбивства на захоплених територіях.

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