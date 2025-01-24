Розстріл полонених бійців ЗСУ: встановленого одного зі злочинців (фото)

Вдалося встановити одного з російських військових, які розстріляли шістьох українських військовополонених у Донецькій області. Це солдат підрозділу "Шторм" Олег Яковлєв.

Про це повідомляє портал Evocation.info.

Російські окупанти намагалися приховати факт страти українських військовополонених: перед розстрілом вони чекали, коли з місця злочину полетить безпілотник і замінили свою зброю на автомати АК-47, які можуть бути трофейними. Знімання процесу розстрілу, швидше за все, проводилося для особистого архіву.

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Команда порталу встановила, що один зі злочинців-учасників страти – солдат підрозділу "Шторм" 30-ї ОМСБр Олег Яковлєв. Ця бригада брала участь і зазнавала величезних втрат у боях за Авдіївку та Очеретине.

Учасники страти на відео постійно звертаються до власника телефона та головного виконавця із позивним "Сара". Саме через це вдалося встановити особу фігуранта відео. У своєму телеграм-каналі окупант записаний як "Папа Сара". У цьому обліковому записі розміщено деякі фото росіянина, на одному з яких той позує у спорядженні з написом "Сара".

Російський військовий Олег Яковлєв, який брав участь у страті українських військовополонених / Фото з соціальних мереж

Автори матеріалу уточнили, що Олег Володимирович Яковлєв народився 16 червня 1992 року. Проживає за адресою: місто Саратов, 7-й Увецький проїзд, будинок 18. У цивільному житті Яковлєв займався відкачуванням вигрібних ям, вживав алкоголь та наркотики. Про свої наркопригоди він навіть складає реп. Окупант розлучений, має дві доньки. Яковлєв вважає себе віруючою людиною, але це не завадило йому розстріляти беззбройних українських захисників.

Російський військовий Олег Яковлєв, який брав участь у страті українських військовополонених / Фото з соціальних мереж

Російський військовий Олег Яковлєв, який брав участь у страті українських військовополонених / Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, 23 січня у Мережі з’явилося відео розстрілу ворогом шести беззбройних українських військовополонених у Донецькій області. Розпочато розслідування.

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