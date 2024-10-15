Розстріл полонених на Покровському напрямку: Офіс генпрокурора встановив імена 13 вбитих військових

Зараз з'ясовуються деталі події та відпрацьовується інформація про причетність до страти двох російських підрозділів.

Начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що правоохоронцям вдалось встановили імена 13 з 16 українських військових, які здались у полон на Покровському напрямку й були розстріляні росіянами.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових. Ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини", – уточнив Бєлоусов.

Представник Офісу генпрокурора зазначив, що співробітники СБУ також встановили, який підрозділ армії РФ ймовірно причетний до страти 16 українських полонених.

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Щодо розстрілу дев'яти українських операторів дронів, які були змушені здатись в полон на Курщині, Бєлоусов зазначив, що імена загиблих полонених відомі. Зараз з'ясовуються деталі події та відпрацьовується інформація про причетність до страти двох російських підрозділів.

За словами представника Офісу генпрокурора, протягом останнього року збільшилася кількість випадків страт українських військовополонених. Водночас значно погіршилися умови у російських катівнях, де утримують українських полонених. Це може свідчити про "вказівки згори" розстрілювати полонених українських військових.

Своєю чергою Україна фіксує кожен випадок жорстокого поводження, катувань та страт військовополонених. Наразі налічується вже понад 100 таких випадків, які розслідує окремий підрозділ у складі СБУ.

Бєлоусов також зазначив, що "військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів". Цим питанням займається Координаційний штаб з повернення військовополонених і спеціальний підрозділ у СБУ.

Нагадаємо, російські командири схвалюють і заохочують страти українських полонених. Аналітики зазначають, що російські воєнні блогери "здебільшого прославляють" страти українських захисників.

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