Розстріл полоненого бійця ЗСУ: що відомо про загиблого і про воєнний злочин окупантів

6 березня Мережу сколихнуло відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти вбили українського військового після його слів "Слава Україні!".

Українська влада обіцяє знайти вбивць і закликає світову спільноту засудити звірства окупантів. Між тим, в Мережу потрапили перші дані про загиблого і ім'я бійця.

ТСН.ua зібрав подробиці про військовий злочин окупантів.

Реакція української влади

Президент України Володимир Зеленський прокоментував на страту полоненого.

"Окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць", - пообіцяв він.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового. За словами Кулеби, це відео - "ще один доказ, що ця війна є геноцидною".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив відео страти бійця ЗСУ міжнародним партнерам та омбудсманам з різних країн світу. Лубінець наголосив, що мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення РФ до відповідальності.

Парламентська фракція "Слуга народу" оголосила, що після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого направить президенту Володимиру Зеленському звернення з проханням надати воїну звання Героя України (посмертно).

Що відомо про загиблого

Ім'я загиблого військового остаточно поки не встановлено, озвучена лише попередня версія.

Спочатку Мережею ширилися чутки, що загиблий - військовослужбовець 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, позивний "Магніт". Згодом ця інформація не підтвердилася. Також з'явилася інформація, що страченого бійця начебто звуть Тимофій Шадура, він зник без вісти в Донецькій області.

Згодом 30-та окрема механізована бригада імені Князя Констянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, загиблим є військовослужбовец бригади Тимофій Шадура. У пресслужбі бригади додали, що військовий вважається зниклим безвісти від 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Видання BBC поспілкувалося з родиною, яка начебто упізнала його. Жінка, яка назвала себе сестрою солдата, сказала: "Мій брат точно міг би так протистояти росіянам. Він ніколи в житті не приховував правди, і точно не приховував би цього перед ворогом".

За інформацією ВВС, військовий служив у 30-й бригаді Збройних сил України.

Ветеран війни з Росією, адвокат Масі Найєм запропонував грошову винагороду за ім'я українського військового, якого розстріляли росіяни.

Читайте також: