Розстріл полоненого воїна ЗСУ: генеральний прокурор повідомив подробиці

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого воїна ЗСУ відкрито кримінальне провадження.

Про це він повідомив у Facebook.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора. Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - повідомив генеральний прокурор.

Розстріл полоненого воїна ЗСУ

6 березня у Мережі опублікували відео, як російські окупанти жорстоко розстрілюють воїна ЗСУ, який ймовірно здався до полону та був без зброї. Росіяни вбили захисника після його слів "Слава Україні".

На жорстоке вбивство українця відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак, який наголосив, що російські воєнні злочинці повинні бути покарані.

Міністр закордонних справ України закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Читайте також: