Розстріл полоненого воїна ЗСУ за "Слава Україні!": активіст помітив моторошну деталь

Перед стратою росіяни знущалися з полоненого.

Російські вбивці, які розстріляли полоненого воїна ЗСУ через слова "Слава Україні!", ймовірно, до того змусили захисника копати собі могилу.

Про це написав активіст Сергій Стерненко.

Стерненко зауважив моторошну деталь на відео - поруч із жорстоко розстріляним українським захисником лежала лопата та була вирита яма. Ймовірно, росіяни змусили військового копати собі могилу.

"Не одразу на це звернули увагу. Але нашого військового перед розстрілом за слова "Слава Україні" змусили копати собі могилу. На скріні видно і лопату, і вириту яму", - написав Стерненко.

Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Розстріл полоненого воїна ЗСУ: що відомо

Напередодні в Мережі опублікували відео, як росіяни жорстоко страчують українського військовополоненого. Чоловік стоїть у лісі та курить цигарку перед вбивством. Останніми його словами були: "Слава Україні!".

Українська влада та світова спільнота відреагували на жорстокі кадри. Президент Зеленський пообіцяв, що катів-окупантів буде встановлено. Генеральна прокуратура за цим фактом відкрила кримінальне провадження.

Організація Об'єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського військового російськими окупантами й вважає, що воно може бути справжнім. Генсек ООН засудив звірства росіян.

Українська військова розвідка вважає, що страта росіянами українського військовополоненого є свідомим намаганням окупантів залякати українців.

У Держдепартаменті США кадри зі стратою неозброєного полоненого бійця ЗСУ назвали черговим доказом варварства і звірства росіян у війні проти України.

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