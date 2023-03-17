Розстріл полоненого за "Слава Україні!": омбудсмен заявив, що були й інші страти воїнів ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що розстріл росіянами полонених це - непоодинокий випадок. Російські військові злочинці часто вбивають українців, порушуючи усі норми міжнародного права.

Про це він написав у телеграм-каналі.

Лубінець пояснив, що росіяни вбивають полонених цинічно та не приховують цього. Відбувається це за згоди окупаційних командирів.

"Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні. Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ", - написав омбудсмен.

Дмитро Лубінець наголосив, що Україна фіксує воєнні злочини російських терористів, щоб покарати вбивць.

Розстріл полоненого воїна ЗСУ за "Слава Україні!"

У Мережі росіяни похвалились роликом, як вони змушують українського захисника копати собі могилу після чого цинічно розстрілюють. Останніми словами захисника були: "Слава Україні!".

Воїн, якого стратили окупанти, є Олександр Мацієвський. Він був бійцем 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області. 30 грудня 2022 року він та ще четверо українських захисників прийняли бій на околицях Соледара Донецької області. О 12:00 того ж дня зв'язок з військовими зник.

Зеленський присвоїв бійцю з відео звання Героя України посмертно.

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