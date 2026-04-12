Розстріл полонених на Харківщині: окупанти вбили чотирьох бійців ЗСУ
Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині — інформацію підтверджують аналітики DeepState.
На Харківщині російські військові стратили чотирьох українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
За їхніми даними, інцидент стався поблизу населеного пункту Ветеринарне. Окупанти зайшли на позиції українських військових через суміжні ділянки фронту та захопили у полон чотирьох бійців однієї з механізованих бригад ЗСУ.
Згодом, як зазначається, російські військові розстріляли полонених. У розпорядженні аналітиків опинилося відео, яке підтверджує факт страти.
Такі дії є прямим порушенням Женевських конвенцій, які забороняють жорстоке поводження та вбивство військовополонених.
Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили, що західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни допитали і розстріляли українських полонених.
15 листопада стався розстріл бійців ЗСУ росіянами на Запоріжжі. Тоді вбивць було ліквідовано FPV-дроном через 20 хвилин.