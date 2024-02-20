Розстріл поранених військових в Авдіївці: боєць розкрив про відхід з позиції "Зеніт"

За його словами, через постійні обстріли не було змоги евакуювати поранених бійців. За пораненими мала приїхати БМП, проте цього не вдалося зробити.

Військовослужбовець 110 бригади Віктор Біляк, який обороняв Авдіївку, розповів, як так сталося, що поранені військові залишилися самі в оточенні.

Про це пердає "Суспільне".

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Біляк перебував на позиції "Зеніт" разом із військовими, яких не було змоги евакуювати.

"Ситуація у нас була складна, так як фактично логістика буде обрізана. Навіть якби ми не відступали, просто запасів води у нас би лишалось на якусь добу. І все одно ми мусили б прориватися в даній ситуації", – зазначив військовий.

За словами Віктора, через постійні обстріли не було змоги евакуювати поранених бійців: у чотирьох військових були поранення, через що вони не могли самостійно ходити.

"Коли противник фактично тебе оточує і плюс наявність постійно ворожого дрона над тобою і наведеної артилерії не дає фізично бути повносправним військовослужбовцем, просто пересуватися з точки "а" в точку "в" безпечно", – каже Біляк.

Воїн наголосив, що евакуація – це важкий та повільний процес, а скупчення особового складу є "гарною мішенню" для росіян, які завжди це використовують. Він запевнив, за пораненими мала приїхати БМП, проте цього не вдалося зробити.

"Чотирьох військовослужбовців поранило багатьма уламковими пораненнями до того стану, що ходити вони більше самостійно не могли. Мала приїхати БМП і забрати, ми всі останнього на це надіялись, але цього відбулось", – пояснив військовий.

На відео, яке опублікували окупанти, Біляк впізнав за татуюванням свого одного з тих поранених, кого залишили на позиції "Зеніт".

"Я впізнав Андрія Дубницького через його тату на руці, а всіх інших складніше упізнавати. А родичі загиблих мені підтверджували, що це їхні (рідні – ред.)", – сказав він.

Що відомо про поранених бійців, які залишилися в Авдіївці

Нагадаємо, 17 лютого командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що під час виходу підрозділів з Авдіївки деяка кількість українських військових потрапила у полон.

18 лютого аналітики DeepState інформували, що після відходу українських військ, на позиції "Зеніт" в Авдіївці залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Журналіст Юрій Бутусов опублікував список прізвищ військових, які залишилися на "Зеніті". Також у Мережі з'явилося відео, як один з цих військових телефонує додому по відеозв'язку і розповідає, що вони залишилися самі.

Згодом повідомлялося, що захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію. Пропагандисти РФ опублікували жорстоке відео із розстрілом українських військовополонених солдатами армії РФ нібито на позиції "Зеніт".

Речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій запевнив, що обставини загибелі бійців перевіряють.

У 110-й бригаді пояснили росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту", проте порушили свою обіцянку.

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