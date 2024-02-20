Розстріл поранених військових в Авдіївці: Лубінець розповів подробиці та назвав прізвища загиблих

В Авдіївці, на позиції "Зеніт", російські окупанти розстріляли п’ятеро поранених військових ЗСУ та ще одного бійця, який залишився з ними. Через постійні обстріли поранених воїнів не було змоги евакуювати. За ними мала приїхати БМП, проте цього не вдалося зробити.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ задля з'ясування всіх обставин.

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що вихід ЗСУ з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Але через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених. Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - розповів він.

Проте згодом пропагандисти опублікували жорстоке відео із розстрілом українських військовополонених солдатами армії РФ на позиції "Зеніт".

За словами Лубінця, родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

"Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відповів, чи змогли б ЗСУ утримати Авдіївку, якби мали літаки F-16.

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