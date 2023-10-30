Розстріл родини у Волновасі: з'явилися нові подробиці звірячого вбивства та імена 9 жертв

В окупованій Волновасі, на Донеччині, 27 жовтня в одному з приватних будинків знайшли тіла дев'яти людей з вогнепальними пораненнями, серед жертв – родина з двома малолітніми дітьми: дівчинка молодших класів та 5-річний хлопчик. Місцеві жителі, сусіди та родичі вбитих стверджують, що родину у власному будинку розстріляли російські військові.

У Мережі з'явилися нові подробиці звірячого вбивства та імена жертв. Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Як розповіло джерело, дев'ятьох людей, зокрема дітей, вбили добре оснащені військові РФ, які пішли на розправу з приладами нічного бачення та автоматами з глушниками.

Як пише канал, саме про це й доповіли до Москви, де намагатимуться зам'яти цю трагедію.

Розстріляна родина у Волновасі Донецької області. ФОТО: ASTRA/Telegram

Людей, які спали, вбивали 2-3 особи зі спеціальною військовою підготовкою та технологічним спорядженням. Стрілянина велася з автоматичної зброї з глушниками.

По малій кількості промахів та відсутності світла в будинку криміналісти роблять висновок, що стрілки були екіпіровані тепловізорами.

"Йдеться саме про зачистку: усі дев'ять тіл посічені кулями і більшість попадань – у голови. Стрілянина в приміщенні велася по дверях і стінах санвузла – вбивці робили постріли так, щоб вбити всіх, хто міг перебувати в будинку", - йдеться у повідомленні.

Розстріляна родина у Волновасі Донецької області. ФОТО: ASTRA/Telegram

У всіх убитих зафіксовано вогнепальні кульові поранення голови, тулуба та кінцівок.

Родичі, яких пустили на місце страти, зазначили, що звичний порядок у приватному будинку не порушено, а цінні речі залишилися на місцях — нічого не зникло.

Тим часом у Слідчому комітеті Російської Федерації повідомили, що встановлюють причетних, які вчинили злочин.

Повний список вбитих окупантами мешканців у Волновасі:

Капканець Микита 2018 р.н.

Капканець Анастасія 2014 р.н.

Хатинський Дмитро 2003 р.н.

Капканець Олександр 1998 р.н.

Капканець Катерина 1996 р.н.

Капканець Наталія 1994 р.н.

Капканець Андрій 1992 р.н.

Капканець Тетяна 1972 р.н.

Капканець Едуард 1970 р.н.

Вбивство у Волновасі: що кажуть родичі та сусіди жертв

За словами родичів родини, вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня. У будинку жили чоловік та дружина Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 5-річний Микита.

"Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали", - розповіла далека родичка вбитих із посиланням на очевидців.

Сусіди розповіли, що після вбивства намагалися приховати злочин - будинок залили водою.

"У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті. Всі вбиті на думку. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно", - пожалівся сусід сім'ї.

Омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що, за попередніми даними, окупанти позбавили життя цілої сім'ї, які святкували день народження, бо ті відмовилися віддавати власне житло окупантам.

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