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Розстріл росіянами українських військовополонених: Генпрокуратура назвала місце страти

Розстріл росіянами українських військовополонених: Генпрокуратура назвала місце страти

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Розстріл росіянами українських військовополонених: Генпрокуратура назвала місце страти

Військовий шеврон / Фото: УНІАН

В Офісі генпрокурора підтвердили, що страта українських військовополонених сталася в районі с. Степове Покровського району.

В Офісі генерального прокурора відреагували на відео з розстрілом беззбройних військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі та повідомили, що розпочали розслідування.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі та прокурори розпочали розслідування досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"2 грудня 2023 року у медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району", - йдеться у повідомленні. 

Новина доповнюється...

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Дата публікації
Перегляди
109
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