Розстріл у Бучі: журналісти встановили особу російського військового зі статті The New York Times

Видання The New York Times 20 травня опублікувало матеріал, про вбивство російськими військовими дев'яти жителів Бучі Київської області. Окупанти знайшли в одному з будинків чоловіків, допитали їх, відвели у двір будівлі неподалік та розстріляли.

Свою статтю видання супроводило кадрами з камери відеоспостереження, розташованої через дорогу від місця страти. На відеозаписі зафіксовані російські десантники, що стоять на вулиці.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Журналістам видання "Важные истории" вдалося ідентифікувати одного з цих російських військових. Видання також опублікувало його фото. Так, з великою ймовірністю, на фото NYT справа стоїть 37-річний Чингіз Атантаєв. На це вказують послуги сервісу з розпізнавання осіб, а також зібрані журналістами деталі біографії військового.

Фото: "Важные истории"

Атантаєв – уродженець російського Магадана, який вже тривалий час проживає у Пскові. Саме там дислоковані 104 та 234 десантно-штурмові полки (військова частина 32515 та військова частина 74268 відповідно). Саме військові цих частин, за повідомленням NYT, займалися зачисткою Бучі.

Атантаєв у своїх соцмережах підписаний на численні групи, пов'язані з армією, зброєю та бойовими єдиноборствами. Також відомо, що 2017 року чоловік домагався покращення житлових умов та подавав до псковського суду позов до Міноборони "про визнання неповнолітньої доньки його дружини членом сім'ї військовослужбовця".

На свою сторінку в соцмережі "Вконтактє" Атантаєв востаннє заходив 12 квітня.

Журналісти зателефонували його дружині Тетяні Чеснак, проте вона відмовилася зв'язати їх із Чингізом та відповідати на запитання про чоловіка. Проте Тетяна сказала, що статтю американського видання вважає "однозначно фейком".

"Самі гляньте, солдати там гладко поголені. Як ви гадаєте, вони там у такому вигляді ходили чи що? Тому, де вони взяли ці фотографії – взагалі незрозуміло", – сказала дружина російського бійця.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, на сьогодні в Україні встановлено понад 11 800 воєнних злочинів російських окупантів. Наразі вдалося знайти 45 підозрюваних у цих злочинах.

Буча змінила деякі речі, тож договір про гарантії безпеки може бути без Росії - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

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